24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da görenleri hayran bırakan kar manzarası! Tarihi yarımada beyaza boyandı

İstanbul'da görenleri hayran bırakan kar manzarası! Tarihi yarımada beyaza boyandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
İstanbul’da görenleri hayran bırakan kar manzarası! Tarihi yarımada beyaza boyandı

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından tarihi yarımada adeta beyaz gelinlik giyindi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii’ni büyüleyici manzarası drone ile görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkisi yoğun bir şekilde kar yağışı şehrin pek çok noktasını beyaza boyadı.

BÜYÜLEYİCİ MANZARA

Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı ile kartpostallık manzaranın oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.

Tarihi yarımada beyaza boyandı TARİHİ YARIMADA BEYAZA BOYANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA