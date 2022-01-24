İstanbul'da görenleri hayran bırakan kar manzarası! Tarihi yarımada beyaza boyandı
YAŞAM İHA
İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından tarihi yarımada adeta beyaz gelinlik giyindi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii’ni büyüleyici manzarası drone ile görüntülendi.
İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkisi yoğun bir şekilde kar yağışı şehrin pek çok noktasını beyaza boyadı.
BÜYÜLEYİCİ MANZARA
Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı.
Kar yağışı ile kartpostallık manzaranın oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.
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