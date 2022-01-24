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Son dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son dakika... Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ayberk Pekcan Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey'i canlandırmıştı.

Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin'de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

1970 Mersin doğumlu 51 yaşındaki Pekcan'ın bugün hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

EKİM AYINDA KANSER OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum.

Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle.

Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullanmıştı.

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

DİRİLİŞ'TE DE OYNADI

Ayberk Pekcan Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey'i canlandırmıştı.

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