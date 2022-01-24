Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Nescafe 4. dönem sonuçları bellli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçlarına ilişkin heyecan dorukta. Büyük bir merakla araştırılan Nescafe çekilişinin ilk 3 dönem kazananları belli olmuştu ve artık gözler 4 dönem sonuçlarında. İşte, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Nescafe 4. dönem sonuçları bellli oldu mu?