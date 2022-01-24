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Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı: O tarihe kadar operasyonlar durdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: THY’den İstanbul Havalimanı kararı: O tarihe kadar operasyonlar durdu

Son dakika... Türk Hava Yolları (THY) kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

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