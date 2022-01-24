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Son dakika: Konya Karatay'da sünger fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: Konya Karatay’da sünger fabrikasında yangın

Son dakika haberleri... Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.

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