Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında büyük yoğunluk
Son dakika... İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalıklar oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen yolcular, metrelerce kuyruk oluşturdu. İşte ulaşım noktalarından görüntüler...
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İş çıkış saatlerinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında aşırı yoğunluk oluştu.
BÜYÜK YOĞUNLUK
İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi.
Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.
İSTANBUL'A ULAŞIM DURDURULDU
Öte yandan, İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerinde daha da şiddetleneceği öngörülüyor. Kent genelinde birçok yerde ulaşım durma noktasına gelirken, İstanbul'a ulaşım durduruldu.
METROBÜS DURAKLARINDA KAR YOĞUNLUĞU
İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalıklar oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen yolcular, metrelerce kuyruk oluşturdu.
İstanbul'da etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu.
Otobüs ve dolmuş seferlerinin aksaması üzerine vatandaşlar metrobüs, metro ve tramvay duraklarına akın etti.
Toplu taşımanın önemli merkezlerinden Cevizlibağ'da, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
KARAYOLLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada , "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" denildi.
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