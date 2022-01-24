Son dakika: İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında büyük yoğunluk

KARAYOLLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada , "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" denildi.