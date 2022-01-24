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Son dakika: İzmir'de tüm vapur seferleri iptal!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: İzmir’de tüm vapur seferleri iptal!

Son dakika... İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Konuya dair yapılan açıklamada, "Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." denildi.

İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saat 19.50 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

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