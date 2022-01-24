Son dakika: Artvin’de korku dolu anlar! Kar ve tipi nedeniyle iki tır yoldan çıkarak uçurum sürüklendi
Son dakika haberine göre Artvin’de kar ve tipi nedeniyle Şavşat-Ardahan kara yolları üzerinde bulunan Sahara geçidini kullanan iki tır yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, 100 metrelik mesafeye sürüklenen araçlar ve tırlar iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Artvin'in Şavşat ilçesini Ardahan'a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi kazaların yaşanmasına neden oluyor.
Özellikle uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerin yoğun kullandığı geçitte meydana gelen bir tır kazası ilginç görüntülere neden oldu.
Yoldan çıkan iki tır, yaklaşık 100 metre karda sürüklendikten sonra kara saplanarak durabildi.
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