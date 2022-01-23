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Sakarya'da tenekede yakılan kömür iki can aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Sakarya’da tenekede yakılan kömür iki can aldı

Son dakika haberleri... Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, evde ısınmak için tenekenin içerisinde kömür yakan Pakistan uyruklu 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

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