Malatya’da engel tanımayan aşk hikayesi! İmkansız gerçeğe döndü
Malatya'nın Gövdeli Köyü, romantik dizilerdekini aratmayan büyük bir aşka tanıklık ediyor. 47 yaşındaki yürüme engelli Murat Akdere ve 23 yaşındaki eşi Döndü Akdere'nin birbirlerine karşı beslediği aşk bütün engelleri aştı. Sevgileri imkansızı gerçeğe dönüştürdü. Murat'ın engeli sebebiyle ailesi evliliğe izin vermeyen Döndü yılmadı ve "Ben engelliyim ama başka sorunum yok. Her ihtiyacımı görüyorum" diyen sevgilisine, "Nereye gidersen git, ben seni taşırım. Ailem senin böyle olduğunu bilse vermez. Ama seni kabul eden benim” yanıtını verdi.
28 Aralık'ta dünya güzeli bebeğini kucağına alan çiçeği burnunda eşinin en büyük hayalinin bir gelinlik giymek olduğunu ifade eden Murat Akdere, "Bebeğimize Gönül adını verdik. Köy içinde babamın bir yeri var, vermedi. Torunu oldu, gelmedi. Düğün yapamadık. Elimde avucumda yoktu. En büyük hayalim de nikâhtı." dedi.
'SADECE BANA BİR GELİNLİK GİYDİR'
Akdere, "'Sadece bana bir gelinlik giydir' dedi, giydiremedim. Döktüğüm gözyaşımı bir ben bilirim, bir Allah bilir. Bana yapılan iyilikleri ölsem de unutamam. Hepinizden Allah razı olsun." ifadeleriyle eşine karşı duyduğu mahcubiyeti belirtti. Murat, hayatının kolaylaşması için de köyün merkezinde amcasına ait bir ev yaptırmak istediğini anlattı.
"BEBEĞİM YUVAMIZA GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"
Eşiyle telefonda yaklaşık bir yıl konuştuklarını ve ardından 'Gel beni kaçır' dediğini anlatan Döndü Akdere ise, "Annem olmaz dedi. Ablamı da vermemiş, o da kaçmıştı. Kim ne dersin ben eşimi çok seviyorum. Çok mutluyuz. Bebeğim yuvamıza güneş gibi doğdu. Onu kucağıma verdiklerinde çok heyecanlandım. Her kadının hayalindeki gibi, gelinlikli bir fotoğrafım olsun istedim, başka bir şey de istemedim. Çok istiyorum gelinliği giymek." dedi.
Döndü ile Murat'ın hikâyesinin duyulmasını sağlayan Adıyaman Gölbaşılı Yaşar Gülerler de bir engelli çocuk babası. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye bulunmasını sağlayan Yaşar Gülerler çift ile tanışmasını şöyle anlattı:
"Bir çift, babama pazarda hikayeyi anlatmış.
"GÖZYAŞIMI TUTAMADIM"
Babam da sandalye ayarlamamı istedi. Önce gidip yerinde görmek istedim. Tanık olacağım engelsiz aşktan habersizdim. Gördüğüm manzara karşısında gözyaşımı tutamadım, yüreğim umutla doldu taştı. 'Tekerlekli sandalye işi kolay, acil olan bir ev' diyerek işe koyuldum.
Çünkü en büyük ihtiyaçları köy içinde, düzlükte bir ev. Kayınbiraderim Cuma Coşkun ile beraber videolar çekerek sosyal medyada paylaştık. Vatandaşlar iyilik koşusuna başladı. Kimi marketten gıda alışverişi yaptı, kimi halı, kimi ise çiftin doğacak bebeğine beşik ve bez aldı..."
"KAFAMI YASTIĞA RAHAT KOYACAĞIM"
"Murat ve Döndü'nün tek ihtiyacı, kendilerine ait bir evlerinin olması" diyen Yaşar Gülerler, "Köy meydanında amcanın bir arsası var. Buraya bir ev yapılıp Murat'ın hayatı kolaylaştırılmalı. Güzel ülkemin, güzel insanlarına sesleniyorum. 2022'nin ilk iyilik hareketini başlatalım ve bu mucize aşkı kalıcı bir çatının altında buluşturalım" dedi. Cuma Coşkun ise, çifte bir ev yapılmasını çok istediğini belirterek "Sonuca ulaşırsak kafamı yastığa rahat koyacağım." dedi.
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