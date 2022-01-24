Kırklareli'nde bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme! Kızıl geyik ilk kez görüntülendi
Bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan kızıl geyik, Kırklareli'nde fotokapana takıldı. Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişmeyle ilgili Dr. Yasin Ünal, "Varlığını biliyorduk ama resmi ve bilimsel olarak görüntülenmemiş bir türdü. Biz çalışmamız ile fotokapanla bu türün hem fotoğraflarını hem videolarını elde ettik" dedi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından "Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı Kaynak Değerleri Envanter Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Vize ilçesinde yaban hayatı mercek altına alındı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinde görevli Dr. Yasin Ünal tarafından kırsal alanda 4 ay süren çalışmada 120 kuş, 51 memeli ile 47 böcek türü kayıt altına alındı.
Çalışma kapsamında Trakya'da ilk kez "kızıl geyik" fotokapanla görüntülendi.
Ünal, Kasatura Körfezi Tabiat Koruma Alanı'nın Trakya'nın tek doğal karaçam özelliğine sahip nadir bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.
Başta karaca olmak üzere çeşit hayvan türlerini içerisinde barındıran alanın eşsiz bir tabiata sahip olduğunu anlatan Ünal, bölgede 4 aylık bir çalışma yaptıklarını kaydetti.
Alanda kurdukları 4 fotokapan ile birçok canlının görüntülerini kayda aldıklarını ifade eden Ünal, bu canlılar arasında nesli tehlike altında olan canlıların da bulunduğunu dile getirdi.
Alanda önemli türlere rastlandığını ifade eden Ünal, Türkiye'de tehlike altında olan türler arasında olan kızıl geyik ile su samurunu da görüntülediklerini vurguladı.
Kurt, çakal, tilki, porsuk ve karaca gibi birçok yaban hayvanın yaşamını kayıt altına aldıklarını aktaran Ünal, "Türkiye'de üç geyik türü var, bunlardan ikisinin, geyik ve karacanın aynı alanda olması da bilimsel açıdan çok değerli. Bu da bizim için çok değerli oldu. Alanda şah kartalı, gök kuzgun gibi ülkemizde nesilleri olan türler var. Bu yüzden bu çalışmayı bitirdik. 5 yıl bu alanın korunması ve yöre halkından bizim ricamız korumalarda aktif rol üstlenmeleri." dedi.
Kendisini en çok heyecanlandıran gelişmenin kızıl geyiğin görüntülemesi olduğunu anlatan Ünal, "Varlığını biliyorduk ama resmi ve bilimsel olarak görüntülenmemiş bir türdü. Biz çalışmamız ile fotokapanla bu türün hem fotoğraflarını hem videolarını elde ettik. Alanda çoğalış gösterdiğini tespit ettik. Bu hem bölge hem ülke açısından önemli." diye konuştu.
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