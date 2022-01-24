Kırklareli’nde bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme! Kızıl geyik ilk kez görüntülendi

Çalışma kapsamında Trakya'da ilk kez "kızıl geyik" fotokapanla görüntülendi.

Ünal, Kasatura Körfezi Tabiat Koruma Alanı'nın Trakya'nın tek doğal karaçam özelliğine sahip nadir bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Başta karaca olmak üzere çeşit hayvan türlerini içerisinde barındıran alanın eşsiz bir tabiata sahip olduğunu anlatan Ünal, bölgede 4 aylık bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Alanda kurdukları 4 fotokapan ile birçok canlının görüntülerini kayda aldıklarını ifade eden Ünal, bu canlılar arasında nesli tehlike altında olan canlıların da bulunduğunu dile getirdi.

Alanda önemli türlere rastlandığını ifade eden Ünal, Türkiye'de tehlike altında olan türler arasında olan kızıl geyik ile su samurunu da görüntülediklerini vurguladı.