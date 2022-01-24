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Gaziosmanpaşa'da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Gaziosmanpaşa’da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde park halindeki ve uzun yıllardır kullanılmayan bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangın sonrası otomobilin içinde yanmış erkek cesedi buldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yanan otomobil içindeki yanan kişinin cesedi ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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