MİT’ten ’Dedeler’e ağır darbe! Ağır Ceza Başkanları ile Cumhuriyet Savcıları da var

ÖRGÜT ŞEMASI ELE GEÇİRİLDİ

18 Ocak'ta İzmir, Samsun, Manisa, Muğla ve Ardahan'da yapılan operasyonda 26 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Zanlılardan birinin Covid-19 olduğu bu nedenle gözaltına alınmadığı, bir şüphelinin ise firar olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Aramalarda ayrıca örgüte ait şemada bulundu. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.