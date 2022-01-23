MİT'ten 'Dedeler'e ağır darbe! Ağır Ceza Başkanları ile Cumhuriyet Savcıları da var
Amir, memur, bürokrat ve FETÖ'den ihraç edilen isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup, Pınar Taşçı kod isimli kadının liderliğinde "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak kendilerini tanımlayarak "Dedeler" ismini verdikleri şebeke kurdu. 24 şüpheli gözaltına alındığı çete içerisinde Ağır Ceza Başkanları ile Cumhuriyet Savcıları da var.
Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, kamuda halen faal olarak görev yapan amir, memur, bürokrat, özel sektörde faaliyet gösteren iş adamı ve FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden devletten ihraç edilen zanlıların bir araya gelerek "Dedeler" olarak adlandırdıkları bir oluşum içerisine girdikleri belirlendi.
Kendilerini "Derin devletin ticari istihbarat ayağı" olarak adlandırdıkların zanlıların yapı içerisinde "Elçi, Elçi Yardımcısı, Büyük Atadede, Atadede, Başdede, Dede, Sözcü Dede, Masa Başkanı, Masa üyesi, Saha Başkanı, Saha üyesi" şeklinde hiyerarşi oluşturdukları, lüks ev, araba, yüksek maaş, kredi kartı, giyim ve kozmetik yardımı, aileye hayat sigortası, giyim yardımı, yurt içinde ve yurtdışında çalışma imkanı, gibi vaatlerde bulundukları ortaya çıktı.
"DEDELER" ŞEBEKESİ LİDERİ KADIN
Elçi olarak adlandırılan Pınar Taşçı kod adlı Salice F.'nin liderliğini yaptığı şebekenin yapıya dahil edilen her kişiden "protokol harç bedeli" adı altında 10 bin lira para aldığı, alınan paraların da yapının en üst kademesinde olan kendisinde toplandığı öğrenildi. Yapının içerisinde bulunan bürokrat gibi prestijli kişilerin, mesleki konum ve kariyerlerinden dolayı güven sağladığı ve yapıya yeni katılan bu kişilerde durumun kullanıldığı öğrenildi. Toplanan paralarla maddi menfaat sağlayan örgüt üyelerinin bu örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri yönünde yapılan tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
ÖRGÜT ŞEMASI ELE GEÇİRİLDİ
18 Ocak'ta İzmir, Samsun, Manisa, Muğla ve Ardahan'da yapılan operasyonda 26 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Zanlılardan birinin Covid-19 olduğu bu nedenle gözaltına alınmadığı, bir şüphelinin ise firar olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Aramalarda ayrıca örgüte ait şemada bulundu. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
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