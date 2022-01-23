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2021 yılında 1468 cinayetin 1467'si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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2021 yılında 1468 cinayetin 1467’si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

İçişleri Bakanlığınca polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı belirtildi. Evine girdiği sırada tabancayla vurularak öldürülen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna'nın faillerinin bulunamadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamının çözüldüğü, 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı belirtildi. Çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı bildirildi.

2021 yılında 1468 cinayetin 1467’si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

TESİSATÇIYI EŞİ BULDU

Olay, 21 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

2021 yılında 1468 cinayetin 1467’si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

Durna'yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti.

2021 yılında 1468 cinayetin 1467’si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

2021 yılında 1468 cinayetin 1467’si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

ÖZEL EKİP KURULDU

Şüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

2021 yılında 1468 cinayetin 1467’si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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