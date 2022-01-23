23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Muğla ve Antalya için kar yağışı uyarısı

Son dakika: Muğla ve Antalya için kar yağışı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Muğla ve Antalya için kar yağışı uyarısı

Son dakika haberleri... Muğla ve Antalya için kar yağışı uyarısı geldi. Muğla ve Antalya'da yarın akşam itibarıyla orta kuvvette kar yağışı bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA