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Kocaeli'de "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 1 gün ara verildi! Halk eğitim merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Kocaeli’de yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildi! Halk eğitim merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları...

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini duyurdu.

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