Sigara içenler dikkat! İlk kez ortaya çıktı | Torunlarında görülüyor

BABANIN İÇTİĞİ SİGARA ERKEK ÇOCUKLARINI ETKİLİYOR

Daha önce yapılan bir çalışmada, bir baba ergenliğe erişmeden önce düzenli olarak sigara içmeye başlarsa, kızlarının değil oğullarının beklenenden daha fazla vücut yağına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.