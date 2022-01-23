Karda kontrolünü kaybeden servis yan yattı!

Bağlar Caddesinden aşağı inen Ayhan Demircan yönetiminde ki 34 LAU 894 plakalı Fiat marka işçi servisi kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek, önce bir binanın giriş kapısına ardından da 34 TK 3432 plakalı Mercedes marka otomobile çarparak devrildi. Serviste bulunan 3 işçi ve araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olayda kimse yara almazken bir otomobil hasar aldı. Kazanın ardından Çengelköy Belediyesi'ne ait tuzlama ve kar temizleme aracı, kaza olan caddede tuzlama yaptı.