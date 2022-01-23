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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa istikametinde bir servis minibüsünün tuzlama aracına çarpması sonuucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası FSM Köprüsü'nde uzun kuyruklar oluştu.

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