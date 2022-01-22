Türkiye beyaza büründü! Yoğun kar yağışı sonrasında çok sayıda bölge beyaz gelinlik giydi! İşte yurt genelinden kar manzaraları...
Türkiye'de yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ülkenin farklı noktalarında birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. A Haber muhabirleri günün farklı saatlerinde değişik bölgelerden yaptıkları canlı yayınla kar yağışındaki son durumu aktardı. Muhabirimiz Tülay Ayçicek ise Beykoz'da çocuklarla kar topu oynadı. İşte Türkiye'nin farklı bölgelerinden kar manzaraları...
Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında ülke adeta beyaz gelinlik giydi. Yurt genelinde farklı bölgelerde birbirinden güzel kar manzaraları oluşurken A Haber muhabirleri Türkiye'nin değişik illerinden son durumu aktardı.
AFYON'DA KAPANAN YOL YOK
A Haber ekibi yoğun kar yağışının yaşandığı Afyon'daki son durumu paylaştı. Şehir genelinde kar yağışının yarın da süreceği belirtilirken, şehir genelinde kapanan bir köy yolunun olmadığı belirtildi.
İSTANBUL GELİNLİĞİNİ GİYDİ
İstanbul'da ise Çamlıca Tepesi'nin beyaz gelinliğini giydiği anlar İstanbullulara güzel bir manzara sundu. Vatandaşlar Çamlıca Tepesi'ne çıkarak karın keyfini çıkardı.
BEYKOZ'DA KARTOPU SAVAŞI
Muhabirimiz Tülay Ayçicek İstanbul Beykoz'da çocuklarla birlikte kar topu oynadı.
KOCAELİ'DE YOĞUN KAR
Kocaeli'de ise kar kalınlığı yarım metreye çıkarken vatandaşlar kent ormanına giderek yoğun karın tadını çıkardı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde kar nedeni ile köyde mahsur kalan hasta, jandarma ve İl Özel İdaresinin çalışmaları sayesinde kurtarıldı.
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Karaçavuş köyü Esenevler mezrasında dün gece rahatsızlanan Ö.S.'nin yakınları, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Yolun kapalı olduğu bilgisinin alınmasının ardından jandarma, İl Özel İdare ve belediye ekipleri harekete geçti. Köy yolunun uzun uğraşlar sonucu açılmasının ardından hasta, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KONYA ANTALYA YOLUNDA YOĞUN KAR
İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir Antalya kara yolunda, Marangoz kavşağından itibaren araç geçişi engelleniyor. İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek hiçbir aracın geçişine izin vermiyor. Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.
KAR YAĞIŞI ÇOCUKLARA YARADI
Ankara Keçiören'de karın keyfini poşetlerini alıp sokaklarda kayak yapan çocuklar çıkardı. Diğer yandan kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin dört bir noktasına yiyecek bırakıldı.
65 SANTİMETREYİ BULDU
Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Ağır vasıtaların geçişine izin verilmeyen bölgede kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.
SAFRANBOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.
ESKİŞEHİR'DE MANZARADA POZ VERDİLER
Kanlıkavak Parkı'nda beyaz örtu güzel manzaralar oluşturdu. Parkın ortasından geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyı buz tutarken, parkta gezintiye çıkanlar bol bol fotoğraf çekilerek kar manzarasında poz verdi.
EKSİ 29 DERECEYİ GÖRDÜ
Hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kar ve buz nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
SAKARYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Sakarya'da kar yağışı etkili oldu. Üzerlerinde karların biriktiği ağaç dallarına konan kuşlar ilginç görüntü oluşturdu.
SIFIRIN ALTINDA HAVUZ KEYFİ
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan kaplıcalara gelen yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 3 dereceye düşen havada termal havuz keyfini yaşıyor.
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