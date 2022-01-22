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Meteoroloji'den gece saatleri için İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Meteoroloji’den gece saatleri için İstanbul’a yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'a bu gece saatleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamada buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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