Bolu’da yoğun kar! Araçlar kar küreme araçlarını takip ediyor! Çok sayıda otomobile geçiş izni verilmiyor

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN ULAŞIMI KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Bolu Valiliğinin yaptığı açıklama kapsamında, Bolu Dağı'ndan kış lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Ayrıca kar lastiği ve zinciri olsa bile ağır tonajlı araçlar, Bolu Dağı'ndan hem İstanbul hem de Ankara istikametlerine polis ekiplerinin kontrolünde geçebiliyor.

Elmalık mevkisinde bekletilen tır ve kamyonlar, kar küreme çalışması yapan araçların arkasından yollarına devam ediyor.

Hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolunda belirli noktalarda hem tır ve kamyonlar hem de küçük araçlar için çok sayıda çekici hazır bekletiliyor.

Öte yandan, kar yağışı Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oluyor.