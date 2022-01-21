Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlangıç tarihi yaklaşan 2022 Şubat ayı ile birlikte araştırılan konular arasında. Bilindiği üzere üç aylar, islam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi olarak bilinmektedir. İşte, Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç aylar, müslümanlar için içinde barındırdığı recep, şaban ve ramazanı ayı ile birlikte rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi olarak tanımlanmaktadır. İşte, Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar ne zaman başlayacak?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 27 Şubat günü gerçekleşecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olarak idrak edilecek.
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