21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kenya'da eşine az rastlanan olay! Fil ikiz doğurdu

Kenya'da eşine az rastlanan olay! Fil ikiz doğurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
Kenya’da eşine az rastlanan olay! Fil ikiz doğurdu

Kenya’da benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Ülkenin kuzeyinde ulusal koruma alanında bulunan bir fil, biri erkek diğeri dişi olmak üzere ikiz doğurdu. Save the Elephants (Filleri Kurtar) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ikizlerin fil doğumlarının sadece yüzde 1’ini oluşturduğunu ve bilinen son ikiz doğumunun 2006’da meydana geldiği aktarıldı.

Save the Elephants Kurucusu Dr. Iain Douglas-Hamilton yaptığı açıklamada, 15 yıl önce doğan son ikizlerin doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadığı belirterek, bu sürecin ikizler için kritik bir zaman olduğunu aktardı. Douglas-Hamilton, anne filin çoğu zaman her iki yavruyu da beslemek için yeterli sütü olmadığını ifade etti.

Anne filin adının Bora olduğu ve Samburu Ulusal Koruma Alanı'nda safariye çıkan tur rehberleri tarafından fark edildiği belirtildi. Afrika filleri, herhangi bir memeliye kıyasla en uzun gebelik süresine sahiptir. Gebelikleri yaklaşık 22 ay sürerken, 4 yılda bir doğum yaparlar.



Fildişi ticareti ve yaşamsal alanların kaybı nedeniyle filler, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türlerin yer aldığı Kırmızı Listeye alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA