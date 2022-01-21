Kenya’da eşine az rastlanan olay! Fil ikiz doğurdu

Save the Elephants Kurucusu Dr. Iain Douglas-Hamilton yaptığı açıklamada, 15 yıl önce doğan son ikizlerin doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadığı belirterek, bu sürecin ikizler için kritik bir zaman olduğunu aktardı. Douglas-Hamilton, anne filin çoğu zaman her iki yavruyu da beslemek için yeterli sütü olmadığını ifade etti.