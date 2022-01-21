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Karabük’te hırsız girdiği marketin kasalarını boşaltıp soda içti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Karabük’te hırsız girdiği marketin kasalarını boşaltıp soda içti

Karabük’te havalandırma camını kırarak girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, işi bittikten sonra dolaptan soda alıp içti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gün sabah sularında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete yaşandı.

HAVALANDIRMA PENCERSİNDEN GİRDİ

Hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi. Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı.

OTURUP SODA İÇTİ

Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı.

O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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