Karabük’te hırsız girdiği marketin kasalarını boşaltıp soda içti
YAŞAM DHA
Karabük’te havalandırma camını kırarak girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, işi bittikten sonra dolaptan soda alıp içti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen gün sabah sularında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete yaşandı.
HAVALANDIRMA PENCERSİNDEN GİRDİ
Hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi. Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı.
OTURUP SODA İÇTİ
Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı.
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