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Son dakika: Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’da bazı deniz seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...

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