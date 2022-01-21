Randevu almasını isteyen doktora saldırdı

Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'nun odasına giderek muayene olmak isteyen E.K., doktorun "Senin işin acil değil. Sıra alıp gel. Randevulu hastalara bakacağım" dediğini öne sürdü.

E.K bir başka hastayı muayene ettiği sırada saldırarak doktoru yaraladı. Diğer hastaların büyük panik yaşadığı olayda, saldırgan hastane güvenlik ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.