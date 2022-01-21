Randevu almasını isteyen doktora saldırdı
Yalova Devlet Hastanesi'nde randevu almadan muayene olmak isteyen 43 yaşındaki E.K., doktora saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alınırken, saldırgan hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre E.K., rutin olarak kan vermek için Kızılay Kan Merkezi'ne gitti. Kızılay'daki sağlık personelinin 'Dahiliye doktoruna muayene olduktan sonra gelip kan ver' demesi üzerine E.K., hastaneye gitti.
Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'nun odasına giderek muayene olmak isteyen E.K., doktorun "Senin işin acil değil. Sıra alıp gel. Randevulu hastalara bakacağım" dediğini öne sürdü.
E.K bir başka hastayı muayene ettiği sırada saldırarak doktoru yaraladı. Diğer hastaların büyük panik yaşadığı olayda, saldırgan hastane güvenlik ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.
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