21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Randevu almasını isteyen doktora saldırdı

Randevu almasını isteyen doktora saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
Randevu almasını isteyen doktora saldırdı

Yalova Devlet Hastanesi'nde randevu almadan muayene olmak isteyen 43 yaşındaki E.K., doktora saldırdı. Yaralanan doktor tedavi altına alınırken, saldırgan hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre E.K., rutin olarak kan vermek için Kızılay Kan Merkezi'ne gitti. Kızılay'daki sağlık personelinin 'Dahiliye doktoruna muayene olduktan sonra gelip kan ver' demesi üzerine E.K., hastaneye gitti.

Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'nun odasına giderek muayene olmak isteyen E.K., doktorun "Senin işin acil değil. Sıra alıp gel. Randevulu hastalara bakacağım" dediğini öne sürdü.

E.K bir başka hastayı muayene ettiği sırada saldırarak doktoru yaraladı. Diğer hastaların büyük panik yaşadığı olayda, saldırgan hastane güvenlik ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralanan doktor ise tedavi altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA