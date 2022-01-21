21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Motokuryeler ‘acele et’ baskısına isyan etti! ‘300 arkadaşımızı kaybettik’

Motokuryeler ‘acele et’ baskısına isyan etti! ‘300 arkadaşımızı kaybettik’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
Motokuryeler ‘acele et’ baskısına isyan etti! ‘300 arkadaşımızı kaybettik’

Koronavirüs (kovi-19) salgını ile beraber sayıları artan motokuryeler, gün boyu ‘kelle koltukta’ servislere yetişiyor. Restoran veya firmaların ‘Acele et’ baskısına isyan eden kuryeler, ‘Bizim de ailelerimiz var, baskıdan vazgeçin’ sözleriyle feryat ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA