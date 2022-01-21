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Yoğun kar yağışı sonrası araçlarını ancak 4 gün sonra çıkartabildiler! Kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Yoğun kar yağışı sonrası araçlarını ancak 4 gün sonra çıkartabildiler! Kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı

Türkiye'de yoğun kar yağışının etkisini artırmasının ardından Karabük'te vatandaşlar 4 gündür etkili olan karın altında kalan araçlarını ancak çıkartabildiler. Kar kalınlığı şehrin yüksek kesimlerinde 150 santimetreye kadar ulaşırken, bölgede yol açma çalışamları sürüyor.

Karabük'te vatandaşlar 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar altında kalan araçlarını çıkartabildiler.

VATANDAŞLAR 4 GÜN SONRA ARAÇLARINA ULAŞTI

Karabük'te 4 gün önce etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 60 yıl sonra kar yağışı rekorunun yaşandığı Safranbolu ilçesinde kar kalınlığı merkezde 70, yüksek kesimlerde 150 santimetreye kadar ulaştı. Araç sahipler kar yağışı sonrası kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkartabildi. Safranbolu Belediyesi ekipleri ara caddelerdeki karla kaplı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.


ANCA TEMİZLEME FIRSATI BULDUK

Esentepe Mahallesi sakinlerinden Barış Korkmaz, "Yaklaşık 4 gün önce başlayan kar yağışı sebebiyle araçlarının üzerini anca temizleme fırsatı buluyoruz. Daha da yağacak herhalde, valilikten bir açıklamada geldi. İnşallah daha kötü olmaz" dedi.


Korkmaz, araçlarını yeniden başlayacak kar yağışından etkilenmeyecek bölgelere çekmek istediklerini ifade etti.

Başka bir vatandaş ise kar yağışından dolayı araçlarını çıkartamadıklarını, uyarıların ardından yeniden etkili olması beklenen kar yağışına karşı aracını bulunduğu yerden çıkartmak istediğini belirtti.

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