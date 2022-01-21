Yoğun kar yağışı sonrası araçlarını ancak 4 gün sonra çıkartabildiler! Kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı



ANCA TEMİZLEME FIRSATI BULDUK



Esentepe Mahallesi sakinlerinden Barış Korkmaz, "Yaklaşık 4 gün önce başlayan kar yağışı sebebiyle araçlarının üzerini anca temizleme fırsatı buluyoruz. Daha da yağacak herhalde, valilikten bir açıklamada geldi. İnşallah daha kötü olmaz" dedi.