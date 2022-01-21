Denizli’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 04.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar karayolu Baklankuyucak Kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki 66 LV 66 plakalı limon yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön bölümünde hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar oldu. Kazayı gören sürücüler in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.