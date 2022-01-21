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İnek Fatma'ya söylenen sözleri üzerine alındı! Olanlar oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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İnek Fatma’ya söylenen sözleri üzerine alındı! Olanlar oldu

Kayseri'de 'bu kadarı da olmaz' denilen bir olay yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan S.T., çok sevdiği ineğine Fatma adını verdi. İnek Fatma'ya sevgi sözleri söyleyen S.T.'nin başı hiç beklemediği şekilde belaya girdi. Yoldan geçen Fatma adında bir kadın sözleri üzerine alındı. Fatma T., olanları eşine de anlatınca olanlar oldu.

Bu kadarı da ancak filmlerde olur denen olay Kayseri'nin Hacılar İlçesinde yaşandı. Fatma ismini koyduğu ineğine düşkünlüğüyle bilinen S.T, günlerdir Fatma'nın doğum yapmasını bekledi.

Çok sevdiği ineği bir süre önce doğuran S.T, buzağıyı süt emmesi için annesinin yanına götürdü.

S.T'nin ana yola sıfır mesafede bulunan ahırında baktığı ineği Fatma'ya dizdiği methiyeler, az kalsın ilçede kriz çıkartıyordu. S.T, buzağının annesini emdiği sırada ineği Fatma'yı sakinleştirmek için "Canım Fatma'm, bir tanem Fatma'm" sözlerini ninni gibi söyledi.

Bu sırada yoldan geçen ilçe sakini Fatma T, S.T'nin söylediklerini duydu. Ahırdan gelen seslerin kendisine söylendiğini zanneden kadın öfkeyle evinin yolunu tuttu.

GERÇEK ANLAŞILDI OLAY TATLIYA BAĞLANDI

S.T'nin ahırının yanından geçerken sözlü tacize uğradığını komşusuna anlatan Fatma T., işte olan kocasını arayarak yaşananları söyleyeceğini belirtti.

Ancak komşusu "Önce olayı bir anlayalım sonra ararsın" dedi. Bunun üzerine Fatma T'nin komşusu, S.T'nin komşusunu arayarak olayı anlattı.

S.T'nin komşusu ise olayın yanlış anlama olduğunu, S.T'nin ineğinin adının Fatma olduğunu ve ineğini sürekli 'canımlı birtanemli" gibi sözlerle sevdiğini söyledi. S.T'nin ineği Fatma'ya olan düşkünlüğünü tüm komşuların bildiğini söyleyen komşunun bu ifadeleri üzerine olay tatlıya bağlandı.

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