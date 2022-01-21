İnek Fatma’ya söylenen sözleri üzerine alındı! Olanlar oldu

S.T'nin komşusu ise olayın yanlış anlama olduğunu, S.T'nin ineğinin adının Fatma olduğunu ve ineğini sürekli 'canımlı birtanemli" gibi sözlerle sevdiğini söyledi. S.T'nin ineği Fatma'ya olan düşkünlüğünü tüm komşuların bildiğini söyleyen komşunun bu ifadeleri üzerine olay tatlıya bağlandı.

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