Aile içi katliam! Anne ve babasını öldüren damat ile eşi ve baldızın yargılanması devam ediyor

"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Söz verilen sanık Shırın Galeh Bakhtıarı, kız kardeşiyle anne ve babalarını kaybettiklerini ifade ederek, "Birbirimize ihtiyacımız var. Ben onun annesi gibiyim. Uzun zamandır tutukluyum. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak, beni psikolojik olarak zor duruma sokmaktadır. Tahliyemi istiyorum." dedi.