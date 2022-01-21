Aile içi katliam! Anne ve babasını öldüren damat ile eşi ve baldızın yargılanması devam ediyor
Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cansız bedenlerini parçalayıp poşetleyerek derin dondurucuda tutan İran uyruklu 35 yaşındaki Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızları olan iki zanlının yargılandığı davada yeni tahliye kararı alındı. Bir önceki duruşmada maktullerin kızlarından biri tahliye edilmişti, tutuklu tutuklu olan öteki zanlının da tahliye edilmesiyle davanın tek tutuklusu damat oldu.
İstanbul Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınpederini öldürdükten sonra cansız bedenlerini dondurucuda tuttuğu iddia edilen damat ile karısı ve baldızının yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, maktullerin damadı Mohammad Khodarahmı ile eşi Shırın Galeh Bakhtıarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz yargılanan Shahrazad Galeh Bakhtıarı ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"
Söz verilen sanık Shırın Galeh Bakhtıarı, kız kardeşiyle anne ve babalarını kaybettiklerini ifade ederek, "Birbirimize ihtiyacımız var. Ben onun annesi gibiyim. Uzun zamandır tutukluyum. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak, beni psikolojik olarak zor duruma sokmaktadır. Tahliyemi istiyorum." dedi.
"BENİM HERHANGİ BİR SUÇUM YOKTUR"
Tutuksuz yargılanan Shahrazad Galeh Bakhtıarı da olayın psikolojik olarak etkisi altında bulunduğunu, kız kardeşinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Benim herhangi bir suçum yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak İran'daki resmi işlemleri halletmek istiyorum." diye konuştu.
SAVCI TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ
Cumhuriyet savcısı, sanık Shırın Galeh Bakhtıarı'nın tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suç vasfında lehine değişme olasılığı gözetilerek adli kontrol tedbiriyle tahliyesini, diğer tutuklu sanık Mohammad Khodarahmı'nın ise tutukluluğunun devamını istedi.
MAHKEME KURULUNDAN ŞOKE EDEN KARAR
Mevcut delil durumunu dikkate alan mahkeme heyeti, sanık Shırın Galeh Bakhtıarı'nın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine, diğer tutuksuz sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık Mohammad Khodarahmı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevkine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2020'de İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı 3 ay önce Esenyurt'ta kaldıkları evde öldürdüğü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğu ihbarının yapılması üzerine tahkikat başlatıldığı anlatılıyor.
DONDURUCUDA POŞETLERİN İÇİNDE 2 CESET BULUNDU
Esenyurt'taki adrese gidildiğinde, buzdolabı ile iki derin dondurucuda yapılan incelemede poşetler içinde 2 ceset bulunduğu aktarılan iddianamede, cesetlerin Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile Sıavash Galeh Bakhtırı'ya ait olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.
Olayın ardından çiftin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 3 sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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