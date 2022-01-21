Belediye otobüsünde zamanla yarış! Sakarya’da kalp krizi geçiren vatandaşı belediye otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi

ÖNCELİĞİMİZ İNSAN SAĞLIĞI VE VATANDAŞIN HUZURUDUR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kurum olarak personelimize her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğini her durumda bildiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler için devam eden tüm işler, bir vatandaşımızın ihtiyacı halinde değişir. Hemşerilerimizin sağlığı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan personellerimizden Recep Dağdelen, araçta kalp krizi geçiren hasta için seferber olup, bir canın kurtulmasını sağladı. Herkes için örnek teşkil eden, bizleri duygulandıran ve onurlandıran bu davranıştan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" denildi.