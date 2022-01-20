SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul’a yeni kar uyarısı! Daha kuvvetli geliyor | 20 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATI'DA ARTACAK

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri altında, Marmara'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey kesimleri ile iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak eseceği tahmin ediliyor.