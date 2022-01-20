SON DAKİKA! Meteoroloji'den İstanbul'a yeni kar uyarısı! Daha kuvvetli geliyor | 20 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da cuma akşam başlaması beklenen kar yağışının 4 gün sürmesi bekleniyor. Meteoroloji bugün Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK BATI'DA ARTACAK
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri altında, Marmara'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey kesimleri ile iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
İSTANBUL'A YENİ KAR UYARISI
İstanbul cuma günü yeni bir yağış sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji'nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı 4 gün devam edecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, (40-60 Km / sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu doğusu parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT °C, -5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BİNGÖL °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -5°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, -1°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, -2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
SİİRT °C, -1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
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