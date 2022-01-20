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Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika: BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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