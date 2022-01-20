İstanbul’da kar ne zaman yağacak? 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağışı olacak mı?
İstanbul kar yağışı gündemde sorgulanan konulardan birisi oluyor. İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumuna göre vatandaşlar bu hafta kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kısa bir süre de olsa etkisini göstermişti. Yağışın devam edip etmeyeceği Meteoroloji verilerine göre sorgulanıyor. Peki; İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı olacak mı? 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumu arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının etkili olmasını bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde birkaç saatlik kar yağışı etkili olmuştu. Peki; İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul hava durumuna göre Meteoroloji uyarıları!
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cuma günü karla karışık yağmur etkisini göstermeye başlayacak. Hafta sonu soğukların etkisini göstermesiyle birlikte, Cumartesi gününden itibaren kar yağışı şiddetlenecek. Kar yağışının Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (G. Antep ve Kilis hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI
Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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