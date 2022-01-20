İstanbul’da kar ne zaman yağacak? 20-21-22-23 Ocak İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağışı olacak mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.