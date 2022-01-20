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Sakarya'da çaldılar İstanbul'da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Sakarya’da çaldılar İstanbul’da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

Sakarya'da bir evden 35 bin dolar ile 20 bin TL çalan 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Paraları İstanbul'da eğlence merkezlerinde harcadıklarını söyleyen şüphelilerin, sosyal medya hesaplarında içki ile ellerini yıkadıkları görüldü. Ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar ise E.Y.Ö.'ye teslim edildi.

Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi'nde 16 Ocak günü E.Y.Ö.'nün evine giren şüpheliler, 35 bin dolar ve 20 bin TL ile bazı eşyaları çaldı.

Sakarya’da çaldılar İstanbul’da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelilerin A.C.H. (20), A.K. (17), A.B. (17), M.N. (17) ve Y.T. (38) olduğu belirlendi Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, şüphelilerin eğlence merkezinde genç kızlarla eğlenirken içki ile ellerini yıkadıkları görüldü.

Sakarya’da çaldılar İstanbul’da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

Şüphelilerden A.C.H., A.K., A.B. ve M.N. gözaltına alındı, üzerlerinde yapılan aramada 400 dolar bulundu.

Sakarya’da çaldılar İstanbul’da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

Çaldıkları paraları İstanbul'da eğlence merkezlerinde harcadıklarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da çaldılar İstanbul’da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C.H. ve A.B. tutuklandı, A.K. ve M.N. serbest bırakıldı.

Sakarya’da çaldılar İstanbul’da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

Ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar ise E.Y.Ö.'ye teslim edildi.

Sakarya’da çaldılar İstanbul’da harcadılar! İçki ile ellerini yıkadıkları videoyu böyle paylaştılar

Devam eden soruşturma kapsamında Y.T. de yakalanarak gözaltına alındı. Y.T. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandılar.

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