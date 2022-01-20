İstanbul'da 'köpek' kavgası: Hayvana taş attım
Kendisine havladıkları ve hayvanlarına zarar verdikleri gerekçesiyle sokak köpeklerine taş atan şahıs, yoldan geçen iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Köpeklere saldıran şahıs ise ‘Hayvana taş attım, sana değil’ diyerek kendini savundu.
Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir genç evinin önünde kendisine ve hayvanlarına zarar veren köpeklere eline aldığı taşla saldırdı.
Olay esnasında sokaktan geçen bir kadın ise durumu kayda alarak gencin üzerine yürüdü.
İkili arasında yaşanan sözlü tartışma büyüdü. Araya sokaktan geçen bir başka vatandaş girerek tarafları uzaklaştırdı.
İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, köpeklere saldırdığı iddia edilen gencin elinde taş olduğu ve yoldan geçen kadın tarafından engellenmesi üzerine tartışma çıktığı görülüyor.
"BUNLARIN YAŞANMASI BİZİ ÜZÜYOR"
Yaşanan olay sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Ramazan Demir, "Özellikle havalarda soğumuşken biz onlara yemek ve barınak yaparken diğer yandan mahallemizde bunların yaşanması bizi üzüyor.
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