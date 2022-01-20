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Marmara Denizi'nde lodos etkisi! Ulaşım aksıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Marmara Denizi’nde lodos etkisi! Ulaşım aksıyor

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava sıcaklığının 8 santigrat derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

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