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Marmara Denizi'nde lodos etkisi! Ulaşım tıkandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Marmara Denizi’nde lodos etkisi! Ulaşım tıkandı

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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