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Son dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Adana’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Adana’nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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