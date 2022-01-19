Onlarca öğrencinin yazdığı mektuplar 15 Temmuz kitabına dönüştü

'15 TEMMUZ ŞUURU OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Proje koordinatörü Serap Caymaz, amaçlarının çocuklarda ve gençlerde 15 Temmuz şuuru oluşturmak olduğunu söyledi.

Caymaz, "2 yıldır 15 Temmuz ile alakalı çeşitli projeler üretiyoruz. Amacımız 15 Temmuz şuurunu oluşturmak ve o günü unutmamak, unutturmamak. 15 Temmuz'u sadece bir günde değil her zaman hatırlatmak istiyoruz. Biz çocuklarımıza bunu aşılamak istiyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise çocuklarımızdan mektup yazmalarını istedik. Biz bu mektupları okurken çok duygulandık. O kadar güzel anlatmışlar ki bunu kitaplaştıralım, herkese gösterelim istedik. Çok şükür bu isteğimizde Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sayesinde hayata geçirildi. İlk etapta kendi imkanlarımızla 100 kitap bastırdık. Maddi bir beklentimiz olmadı. Ancak çok yoğun talep var. Sponsor bulabilirsek kitabı daha çok bastırıp dağıtmak istiyoruz. Böyle gençlerimiz oldukça 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.