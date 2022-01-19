Onlarca öğrencinin yazdığı mektuplar 15 Temmuz kitabına dönüştü
Konya’nın Seydişehir ilçesinde okuyan 32 öğrencinin 15 Temmuz Şehitleri için yazdığı mektuplar, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla kitaplaştırıldı. Proje koordinatörü Serap Caymaz, “Çocuklarımız 15 Temmuz kahramanlarını öyle güzel anlatmışlar ki bunu kitaplaştırmak istedik. Amacımız 15 Temmuz şuurunu oluşturmak ve o günü unutmamak, unutturmamak” diye konuştu.
Seydişehir Kaymakamlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sunulan "15 Temmuz, Geleceğimizin Teminatıdır!" projesinin faaliyetleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde 32 öğrencinin 15 Temmuz Şehitleri için kaleme aldığı mektuplar birleştirilerek "Türkiye Geçilmez!" isimli kitap oluşturuldu.
Ticari amaç güdülmeden hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bir ay önce ilk etapta 100 kitap bastırıldı.
'15 TEMMUZ ŞUURU OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'
Proje koordinatörü Serap Caymaz, amaçlarının çocuklarda ve gençlerde 15 Temmuz şuuru oluşturmak olduğunu söyledi.
Caymaz, "2 yıldır 15 Temmuz ile alakalı çeşitli projeler üretiyoruz. Amacımız 15 Temmuz şuurunu oluşturmak ve o günü unutmamak, unutturmamak. 15 Temmuz'u sadece bir günde değil her zaman hatırlatmak istiyoruz. Biz çocuklarımıza bunu aşılamak istiyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise çocuklarımızdan mektup yazmalarını istedik. Biz bu mektupları okurken çok duygulandık. O kadar güzel anlatmışlar ki bunu kitaplaştıralım, herkese gösterelim istedik. Çok şükür bu isteğimizde Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sayesinde hayata geçirildi. İlk etapta kendi imkanlarımızla 100 kitap bastırdık. Maddi bir beklentimiz olmadı. Ancak çok yoğun talep var. Sponsor bulabilirsek kitabı daha çok bastırıp dağıtmak istiyoruz. Böyle gençlerimiz oldukça 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
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