Bayrampaşa’da oyuncak silahla evi soyacaktı! Çocukların çığlığı engelledi

Olay, 14 Ocak saat 15.00 sularında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesinde'ki bir adreste gerçekleşti. İddialara göre, kar maskeli bir zanlı evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi. Ev sahibi. A.Ü.'nün kapıyı açması ile aniden içeri dalan şüpheli kadının başına tabanca dayadı.