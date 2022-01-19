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Ava giderken mahsur kaldılar! Ekipler sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Ava giderken mahsur kaldılar! Ekipler sevk edildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde ördek avlamak için Gümüşören Barajı'na giren 2 kişi aşırı tipi ve dalga nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan şahısları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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