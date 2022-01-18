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"Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi 1 milyon seyirciye ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi 1 milyon seyirciye ulaştı

Trabzon'da teröristlerin yerini gösterirken PKK'lılar tarafından şehit edilen Eren'in hayatı film oldu. 1 Ocak'ta vizyona giren "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi 1 milyon izleyiciye ulaştı.

TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, vizyona girdiği 1 Ocak'tan bu yana 1 milyon kişi izledi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan film, pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.

Vizyona girdiği ilk haftada yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan Türk filmi olan yapım, 18 günde 1 milyon seyirciye ulaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın salonda vizyona giren film, yurt dışında da seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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