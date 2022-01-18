"Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi 1 milyon seyirciye ulaştı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan film, pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.