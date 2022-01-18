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Kar nedeniyle mahsur kaldılar! Yardıma jandarma yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Kar nedeniyle mahsur kaldılar! Yardıma jandarma yetişti

Antalya-Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler, bazı otomobillerin lastiklerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

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