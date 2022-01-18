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Aydın'da talihsiz traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Aydın’da talihsiz traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Aydın’ın Germencik ilçesinde 61 yaşındaki Himmet Erdoğan yönetimindeki traktör şarampole devrildi. Olay yerine gelen ekipler talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. İşte feci kazaya ilişkin ayrıntılar...

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Himmet Erdoğan (61) yönetimindeki 09 TC 390 plakalı traktör , Çarıklar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.




Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Himmet Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Traktörde bulunan iki kişi ise kazada hafif şekilde yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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