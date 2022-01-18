Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde feci kaza! Yanarak can verdi
Son dakika haberine göre: İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine giden bir kamyon yan yattı ve yandı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan 41 KK 268 plakalı kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?
- Başrol oyuncusu açıkladı! Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?
- Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Valisi Davut Gül...
- Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 2021-2022 üniversite kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
- Bolu ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Bolu ve Rize'de okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
- SGK'ya başvuru yapın! Bildirim yapılması halinde harekete geçiliyor! e-Devlet'ten kontrol edilerek...
- Kura çekimi ile 10 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı KPSS olmaksızın, sınavsız personel alımı başvuruları başladı mı?
- 2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Onaylandığı an...
- Emekli aylığı 1.150 TL, ikramiyesi 37 bin lira artacak! Yeni düzenleme sonrasında yüzde 25-30 artış! 3600 ek gösterge son durum...
- 2022 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP 10 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022 yılı takvimi...