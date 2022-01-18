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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde feci kaza! Yanarak can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde feci kaza! Yanarak can verdi

Son dakika haberine göre: İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine giden bir kamyon yan yattı ve yandı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan 41 KK 268 plakalı kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.

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