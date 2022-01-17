SON DAKİKA! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı! İstanbul'a kar geliyor | Kar yağışı yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul'a bu gece saatlerinden itibaren kar yağışının geleceği görüldü. Vatandaşın merak ettiği İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu da yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminin paylaştı. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? soruları da yanıt buldu. İstanbul 5 günlük hava durumu tahmininde bu gece saatlerinde megakente karla karışık yağmur yağacağı ve çarşamba günü karın etkili olacağı belirtildi.
KAR YAĞIŞI YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK
Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken, hafta başında sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında olması bekleniyor. Salı ve Çarşamba günü kar yağışı yurdu etkisi altına alacak.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
18 OCAK SALI
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve sakarya kıyılarında yağmur, Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatylerinden itibaren kıyıları yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Göller yöresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
MERSİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek ve iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Parçalı bulutlu
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