Denizli'de gençler ısınmak için ateş yaktı! Parka sıçradı
Denizli’de bir grup gencin ısınmak için yaktığı ateş kontrolden çıkarak parka sıçradı. Yangının söndürmeyi başaramayan gençler olay yerinden firar ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'de çıkan yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde bir grup genç, parka gelerek oturmaya başladı. Burada hava soğuk olduğundan dolayı odun toplayan gençler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Gençlerin yaktığı ateş bir anda şiddetli bir şekilde büyüyerek parka sıçradı.
Alevleri kontrol altına alamayan gençler bölgeden uzaklaşarak sokaklara dağıldı. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından alevler parkın tamamını yok etmeden söndürüldü. Büyük oranda maddi hasar meydana gelen parkta polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.
ATEŞ BÜYÜDÜĞÜ İÇİN KONTROL EDEMEDİLER
Gençlerin bu bölgede sürekli ateş yaktığını belirten Tevfik Göktepe; "Parktaki gençler ısınmak için burada ateş yakıyorlar. Genellikle kenarlarda falan yakarlardı. Rüzgardan ateş sönmesin diye burada yaktıkları için ateşte çok büyüdüğünden kontrol edemiyorlar. Daha sonrasında itfaiye gelip ateşi söndürüyor. Gençler normalde akşamları saat 8 ile 9 gibi geldikleri için sürekli ateş yakarlar" dedi.
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