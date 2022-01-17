Denizli’de gençler ısınmak için ateş yaktı! Parka sıçradı

ATEŞ BÜYÜDÜĞÜ İÇİN KONTROL EDEMEDİLER

Gençlerin bu bölgede sürekli ateş yaktığını belirten Tevfik Göktepe; "Parktaki gençler ısınmak için burada ateş yakıyorlar. Genellikle kenarlarda falan yakarlardı. Rüzgardan ateş sönmesin diye burada yaktıkları için ateşte çok büyüdüğünden kontrol edemiyorlar. Daha sonrasında itfaiye gelip ateşi söndürüyor. Gençler normalde akşamları saat 8 ile 9 gibi geldikleri için sürekli ateş yakarlar" dedi.